Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, teknoloji tabanlı atık yönetimi çözümleriyle atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasına katkı sunan sosyal girişim “Fazla”ya yatırım yaptığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Türk girişimi Fazla'ya stratejik bir yatırım gerçekleştirdi.

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, bu yatırımla, atıkların güvenli ve sürdürülebilir yönetimi için kaynak oluşturarak, finansal ve çevresel açıdan oluşacak olumsuz etkilerin azaltılmasına katkı sunacak. Fazla ise ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirirken, operasyonel kapasitesini artıracak. Aynı zamanda paydaşlarına sunduğu, döngüsel ekonomi prensiplerine uygun çözümlerle daha yüksek sosyal ve çevresel fayda oluşturabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, kaynak verimliliğine ve karbon ayak izinin azaltılmasına destek sunmanın, stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Alperat, “Bu nedenle, çevresel ve sosyal etkisi yüksek, teknoloji odaklı çözümler geliştiren girişimlere yatırım yapmayı önemsiyoruz. Fazla'nın sunduğu yenilikçi iş modelinin, ekonomiye ve çevreye sağladığı katkıların, döngüsel ekonomi açısından önemli bir katma değer oluşturduğu kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

– “Ekosistemin korunmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz”

Oxtech Ventures Yönetici Ortağı Siret Ünsal da sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunan girişimlerin büyümesine destek olmanın, kendileri için son derece önemli olduğunu bildirdi.

Gıda atığını azaltmaya yönelik teknolojik altyapısı ve etkili iş modeliyle Fazla girişiminin, uluslararası arenada önemli ölçüde sosyal fayda yaratabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret eden Ünsal, bu destekleriyle ekosistemin korunmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Fazla'nın kurucularından Olcay Silahlı ise gıda, tekstil, kimyasal ve ambalaj atıklarını en aza indirerek yeniden kullanılmasını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için çalıştıklarına değinerek, “Deniz Portföy ve Oxtech Ventures gibi önemli paydaşların bu vizyona ortak olması sayesinde, hem Türkiye'de hem de dünya çapında daha fazla katma değer oluşturabilecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.