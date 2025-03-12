SON DAKİKA
İstanbul Photo Awards’un 2025 jürisi çalışmalarına başladı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünün teması “Yüz Onun” olarak belirlendi haberi
Pendik’te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı haberi
Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Boyner, “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamasıyla müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak haberi
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi
Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi
Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi
Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi
İstanbul Photo Awards’un 2025 jürisi çalışmalarına başladı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünün teması “Yüz Onun” olarak belirlendi haberi
Pendik’te iş yerinde horoz dövüştürülmesine ilişkin 14 kişi yakalandı haberi
Bursa’da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Boyner, “İndirim Korumalı Alışveriş” uygulamasıyla müşterilerini fiyat değişimlerine karşı koruyacak haberi
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılında kabri başında anıldı haberi
Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi
Ayvacık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı haberi
Kocaeli ve Karabük’te “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi

- Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat: - "Fazla'nın sunduğu yenilikçi iş modelinin, ekonomiye ve çevreye sağladığı katkıların, döngüsel ekonomi açısından önemli bir katma değer oluşturduğu kanaatindeyiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Deniz Portföy ve Oxtech Ventures’tan sosyal girişim Fazla’ya stratejik yatırım haberi

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, teknoloji tabanlı atık yönetimi çözümleriyle atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasına katkı sunan sosyal girişim “Fazla”ya yatırım yaptığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Türk girişimi Fazla'ya stratejik bir yatırım gerçekleştirdi.

Deniz Portföy ve Oxtech Ventures, bu yatırımla, atıkların güvenli ve sürdürülebilir yönetimi için kaynak oluşturarak, finansal ve çevresel açıdan oluşacak olumsuz etkilerin azaltılmasına katkı sunacak. Fazla ise ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirirken, operasyonel kapasitesini artıracak. Aynı zamanda paydaşlarına sunduğu, döngüsel ekonomi prensiplerine uygun çözümlerle daha yüksek sosyal ve çevresel fayda oluşturabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, kaynak verimliliğine ve karbon ayak izinin azaltılmasına destek sunmanın, stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Alperat, “Bu nedenle, çevresel ve sosyal etkisi yüksek, teknoloji odaklı çözümler geliştiren girişimlere yatırım yapmayı önemsiyoruz. Fazla'nın sunduğu yenilikçi iş modelinin, ekonomiye ve çevreye sağladığı katkıların, döngüsel ekonomi açısından önemli bir katma değer oluşturduğu kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

– “Ekosistemin korunmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz”

Oxtech Ventures Yönetici Ortağı Siret Ünsal da sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunan girişimlerin büyümesine destek olmanın, kendileri için son derece önemli olduğunu bildirdi.

Gıda atığını azaltmaya yönelik teknolojik altyapısı ve etkili iş modeliyle Fazla girişiminin, uluslararası arenada önemli ölçüde sosyal fayda yaratabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret eden Ünsal, bu destekleriyle ekosistemin korunmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Fazla'nın kurucularından Olcay Silahlı ise gıda, tekstil, kimyasal ve ambalaj atıklarını en aza indirerek yeniden kullanılmasını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için çalıştıklarına değinerek, “Deniz Portföy ve Oxtech Ventures gibi önemli paydaşların bu vizyona ortak olması sayesinde, hem Türkiye'de hem de dünya çapında daha fazla katma değer oluşturabilecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler

Lapseki’de tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Yerel
12 Mart 2025, 14:00

Lapseki’de tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

Tekirdağ’da şoförler UKOME’yi kontak kapatarak protesto etti haberi
Yerel
12 Mart 2025, 13:44

Tekirdağ’da şoförler UKOME’yi kontak kapatarak protesto etti haberi

Toyota, yeni elektrikli SUV modellerini yıl sonuna kadar piyasaya sunacak haberi
Yerel
12 Mart 2025, 13:34

Toyota, yeni elektrikli SUV modellerini yıl sonuna kadar piyasaya sunacak haberi

Balıkesir’de aranması bulunan 50 kişi yakalandı haberi
Yerel
12 Mart 2025, 13:34

Balıkesir’de aranması bulunan 50 kişi yakalandı haberi

Beyoğlu’nda kuyumcudan altın taç çalan zanlı yakalandı haberi
Yerel
12 Mart 2025, 13:10

Beyoğlu’nda kuyumcudan altın taç çalan zanlı yakalandı haberi

GÜNCELLEME – Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
12 Mart 2025, 13:04

GÜNCELLEME – Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi

Yalova’da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor haberi Yalova’da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor haberi Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi haberi Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi haberi