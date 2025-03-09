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Sapanca Gölü’nün suyu, her ay laboratuvar kontrolünden geçiyor haberi
Ampute Futbol Süper Ligi haberi
Esenyurt’ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Trakya’da fırın, pastane ve marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Bilecik Belediyesi ramazan ayına özel etkinlikler düzenliyor haberi
Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliğinde “Yedi Güzel” konseri düzenlendi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi haberi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya’da basın mensuplarıyla buluştu haberi

SAKARYA (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.Babacan, partisinin Sakarya İl Başkanlığının bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kentin hem tarımı hem sanayisi hem de turizmiyle güçlü b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sakarya’da basın mensuplarıyla buluştu haberi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Babacan, partisinin Sakarya İl Başkanlığının bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kentin hem tarımı hem sanayisi hem de turizmiyle güçlü bir il olduğunu söyledi.

Çiftçinin, sanayicinin, ticaret erbabının sorunları olduğunu ifade eden Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Babacan, Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini, son 10 yılda adalet, sağlık ve eğitimde geriye gittiğini savundu.

Türkiye'de artık değişim zamanının geldiğini belirten Babacan, şöyle devam etti:

“Değişim olsun ama nasıl bir değişim olsun? 'Gelen gideni aratır' diye bir söz vardır. Evet, yeniler gelsin ama gideni aratmasın. İşte biz de tam bunun için buradayız, onun için DEVA Partisiyiz. Bugün kuruluşumuzun 5. yılı. Partimizi kurarken 'Zaman umutsuzluk zamanı değil, zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Zaman herkesin elini değil, bedenini, gövdesini taşın altına koyma zamanı.' demiştik. Böyle yola çıktık ve bugün çok şükür 5 yılı tamamladık. Daha önümüzde uzun ve zor bir yol var ama bizdeki azim ve kararlılık olduktan sonra yol ne kadar zor, dik yokuş, engebeli de olsa da inşallah o yolu kararlılık ve inanmış kadrolarla aşacağız.”

Babacan, kadrolarına ve hazırlıklarına güvendiklerini dile getirerek, “Her konuda çok iyi yetişmiş, işini iyi bilen arkadaşlarımız var. Her konuda çözümlerimiz hazır. Türkiye'de her alanda çözümlerini böyle korkmadan, cesaretle yazılı hale getirip açıklayan bir başka siyasi parti yok. Sağlık, eğitim, hukuk, insan hakları, aklınıza ne geliyorsa nasıl çözeceğimizi yazılı olarak ortaya koyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından katılımcılarla iftar yapan Babacan, partisinin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

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