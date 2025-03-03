Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 4 ülkeye elma ihraç ediyor haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Ramazan Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu elma paketleme ve depolama tesisinden 4 ülkeye ihracat yapıyor.

Uzun yıllar bir kurumda memur olarak görev yapan 63 yaşındaki Coşkun, emekli olduktan sonra elma üretimi yapmaya karar verdi.

Alacaoğlu köyünde 220 dekar alanda elma üretimi yapan Coşkun, 2014 yılında ihracata yöneldi.

Coşkun, hazırladığı projeyle Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandı.

4 bin 800 metrekare kapalı alanda elma boylama, paketleme ve depolama bölümlerinin bulunduğu modern bir tesis inşa eden Coşkun, Güney Kore, Hindistan, Tayland ve Malezya'ya ihracat yapmaya başladı.

– “Şu an 4 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Coşkun, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakanlığın Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 2014 yılında soğuk hava deposu ile elma işleme tesisi kurduğunu anlatan Coşkun, soğuk hava deposunda saklanan elmaların büyük bir bölümünü ihraç ettiğini dile getirdi.

İhracat fazlası elmaları tesiste işleyerek elma suyu, sirke, elma ekşisi ve pekmez ürettiğini aktaran Coşkun, “Özellikle yeşil elmalarımızı Güney Kore, Hindistan, Tayland gibi ülkelere ihracata çalışıyoruz. Bu tesisin esas amacı ürünleri saklayıp, işlenebilir ve kullanabilir hale getirmek.” diye konuştu.

Bundan sonraki hedefinin ihraç edilen ülke sayısını artırmak olduğunu dile getiren Coşkun, buna bağlı olarak üretim kapasitesini artırmayı istediğini kaydetti.

Yıllık 600 ile 800 ton arasında üretim gerçekleştirildiğini dile getiren Coşkun, “Şu an 4 ülkeye ihracat yapıyoruz. Anlaşmalar istediğimiz gibi giderse önümüzdeki yıl 2 ülke daha buna ilave edilecek.” dedi.

Devlet destekleri ile firmasının hızla büyüdüğünü vurgulayan Coşkun, tüm üreticilerin bu desteklerden yararlanmasını önerdi.

Devletin kendisine fidan ve tesisleşme konusunda ciddi destek sağladığını ifade eden Coşkun, devlet desteğiyle 2-3 yıl önde olduklarını sözlerine ekledi.