Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da hatmi şerif programına katıldı haberi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatının 4'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen hatmi şerif programına katıldı.

Saraç için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan, ilahiler seslendirilip dualar edilen programda konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin ilim medeniyeti olduğunu söyledi.

Erbaş, “İlk inen ayetin medeniyetimizin temelini oluşturduğunu hepimiz biliyoruz, 'Oku' diye başlıyor. Okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten, kalemden bahsediyor. Nüzul sırasına baktığımızda, ikinci inen sureye baktığımızda Kalem Suresi olduğunu görüyoruz. Kaleme yemin ederek başlıyor Rabbimiz. Dolayısıyla medeniyetimiz ilim üzerine kurulmuştur.” diye konuştu.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretinden hemen sonra Mescid-i Nebevi'de Suffe'yi kurduğunu ve burada nice talebeler yetiştirdiğini hatırlatan Erbaş, “Yetiştirilen talebelerin her biri alim oldu. Medine'nin uzak yerlerine gittiler, medreseler, mektepler kurdular, Anadolu'yu aydınlattılar. Peygamber Efendimizin vefatından 6 sene sonra Anadolu'da ezanlar okunmaya başlandı ve bugün devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecek.” ifadelerini kullandı.