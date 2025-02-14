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Çanakkale’de 10 yıl önce boşanan çift Sevgililer Günü’nde yeniden evlendi haberi
Tekirdağ’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü haberi
Yalova’da devre mülk sahiplerini dolandıran 2 zanlı tutuklandı haberi
Eyüpsultan’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da hatmi şerif programına katıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatının 4'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen hatmi şerif programına katıldı.Saraç için Kur'an-ı Kerim tilaveti ya...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da hatmi şerif programına katıldı haberi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatının 4'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen hatmi şerif programına katıldı.

Saraç için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan, ilahiler seslendirilip dualar edilen programda konuşan Erbaş, İslam medeniyetinin ilim medeniyeti olduğunu söyledi.

Erbaş, “İlk inen ayetin medeniyetimizin temelini oluşturduğunu hepimiz biliyoruz, 'Oku' diye başlıyor. Okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten, kalemden bahsediyor. Nüzul sırasına baktığımızda, ikinci inen sureye baktığımızda Kalem Suresi olduğunu görüyoruz. Kaleme yemin ederek başlıyor Rabbimiz. Dolayısıyla medeniyetimiz ilim üzerine kurulmuştur.” diye konuştu.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretinden hemen sonra Mescid-i Nebevi'de Suffe'yi kurduğunu ve burada nice talebeler yetiştirdiğini hatırlatan Erbaş, “Yetiştirilen talebelerin her biri alim oldu. Medine'nin uzak yerlerine gittiler, medreseler, mektepler kurdular, Anadolu'yu aydınlattılar. Peygamber Efendimizin vefatından 6 sene sonra Anadolu'da ezanlar okunmaya başlandı ve bugün devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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