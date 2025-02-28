SON DAKİKA
Trakya’daki camilerde ilk teravih namazı kılındı haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de ilk teravih namazı kılındı haberi
Tekirdağ’da ramazan fener alayıyla karşılandı haberi
Selimiye Camisi’ne “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazılı mahya asıldı haberi
İstanbul’da “Darbe ve Darbe Girişimlerinde Dış Müdahaleler” paneli haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7’nin 30. yıl dönümü programında konuştu: (1) haberi
Afyonkarahisar’da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu haberi
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi
Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi
Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi
Trakya’daki camilerde ilk teravih namazı kılındı haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de ilk teravih namazı kılındı haberi
Tekirdağ’da ramazan fener alayıyla karşılandı haberi
Selimiye Camisi’ne “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazılı mahya asıldı haberi
İstanbul’da “Darbe ve Darbe Girişimlerinde Dış Müdahaleler” paneli haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7’nin 30. yıl dönümü programında konuştu: (1) haberi
Afyonkarahisar’da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu haberi
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi
Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi
Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de ilk teravih namazı kılındı haberi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de ilk teravih namazı kılındı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bartın'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen cemaat, yatsı ezanından önce vaazı dinledi.Vatandaşlar, ezanın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de ilk teravih namazı kılındı haberi

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bartın'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen cemaat, yatsı ezanından önce vaazı dinledi.

Vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı.

– Kocaeli

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde teravih öncesi İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından ramazan ayı ve oruçla ilgili vaaz verildi.

Vaazın ardından her yaştan çok sayıda Müslüman, saf tutarak teravih namazını eda etti.

– Karabük

Karabük'te Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi, saf tutarak teravih namazını kıldı.

– Bartın

Bartın'da müminler ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere geldi.

Kent merkezindeki Şadırvan Camisi'nde teravih öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ramazanın önemi hakkında vaaz verildi, dua edildi.

Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, ilk teravih namazını eda etti.

– Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vaazı dinledi.

Cemaat, yatsı ezanıyla saf tutarak namaz kıldı.

İlgili Haberler

İstanbul’da ilk teravih namazı kılındı haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 22:14

İstanbul’da ilk teravih namazı kılındı haberi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli’de çocuk evi açılışına katıldı haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 18:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Kocaeli’de çocuk evi açılışına katıldı haberi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı”nda konuştu: haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 18:20

Milli Eğitim Bakanı Tekin, “Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı”nda konuştu: haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yle ortak basın toplantısı düzenledi: haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 18:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yle ortak basın toplantısı düzenledi: haberi

Bakan Göktaş “Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk” sergisinin açılışında konuştu: haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 18:10

Bakan Göktaş “Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk” sergisinin açılışında konuştu: haberi

Eminönü’nde ramazan alışverişi yoğunluğu haberi
Yerel
28 Şubat 2025, 17:54

Eminönü’nde ramazan alışverişi yoğunluğu haberi

AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: haberi AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: haberi 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyelerinden Beyazıt Meydanı’nda açıklama: haberi 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyelerinden Beyazıt Meydanı’nda açıklama: haberi