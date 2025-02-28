Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de ilk teravih namazı kılındı haberi

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bartın'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen cemaat, yatsı ezanından önce vaazı dinledi.

Vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı.

– Kocaeli

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde teravih öncesi İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından ramazan ayı ve oruçla ilgili vaaz verildi.

Vaazın ardından her yaştan çok sayıda Müslüman, saf tutarak teravih namazını eda etti.

– Karabük

Karabük'te Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi, saf tutarak teravih namazını kıldı.

– Bartın

Bartın'da müminler ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere geldi.

Kent merkezindeki Şadırvan Camisi'nde teravih öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ramazanın önemi hakkında vaaz verildi, dua edildi.

Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, ilk teravih namazını eda etti.

– Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vaazı dinledi.

Cemaat, yatsı ezanıyla saf tutarak namaz kıldı.