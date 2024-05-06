Dönem Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı Toprağa Verildi

Doğru Yol Partisinden (DYP) bir dönem Balıkesir Milletvekilliği görevinde bulunan ve 4 Mayıs Cuma günü 82 yaşında vefat eden Hüseyin Balyalı, toprağa verildi.

Bandırma Devlet Hastanesi morgundan alınan Balyalı’nın cenazesi, Haydar Çavuş Camii’ne getirildi.

Camiye gelen Balyalı’nın eşi Ayşe ile çocukları Murat, Zeynep ve Ömer Balyalı, taziyeleri kabul etti.

İLGİLİ HABER Elektrik Trafolarından Malzeme Çalan Şüpheli Tutuklandı DYP'nin bir dönem Balıkesir Milletvekilliği görevini yapan 4 Mayıs Cuma günü vefat eden Hüseyin Balyalı son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazının kılınmasının ardından Balyalı için helallik alındı. Balyalı’nın cenazesi, kılınan cenaze namazından sonra Gönen’in Bayramiç Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay ile vatandaşlar katıldı.

Bandırma’nın Edincik Mahallesi’nde yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Balyalı, 4 Mayıs Cuma günü fenalaşması üzerine Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hüseyin Balyalı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 10 Temmuz 1942’de doğan Hüseyin Balyalı, 1967’de Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinden mezun oldu. 1970-1976 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğünde çalışan Balyalı, 1976-1984’te Bursa, Diyarbakır ve Ankara defterdarlıkları, 1984-1991’de Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Balyalı, Balıkesir Milletvekili olarak 1991-1995 yıllarında parlamentoda görev yaptı.