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Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı’nın hedefi Avrupa şampiyonluğu haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, Avrupa Şampiyonası'ndan birinci olarak dönmek istediklerini söyledi.Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da haziran ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ha...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı’nın hedefi Avrupa şampiyonluğu haberi

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, Avrupa Şampiyonası'ndan birinci olarak dönmek istediklerini söyledi.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da haziran ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Tekirdağ'da sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Ercan, AA muhabirine, takım olarak şampiyona öncesi dördüncü kamplarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Down sendromlu sporcuların basketbolda kendilerini çok güzel geliştirdiğini dile getiren Ercan, “Uzun yıllardır özel sporcularımızla çalışıyoruz. Şampiyonalara hazırlanıyoruz. İtalya'da Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Teknik ve taktik çalışmalarımızı düzenli olarak yapıyoruz. Takımımız güzel bir ivme yakalamış durumda. Güzel işler yapacak sporcularımız.” dedi.

– “Gittiğimiz şehirlerde çocuklarımız çok güzel karşılanıyor”

Antrenör Bülent Ercan, özel çocukların sporda güzel şeyler başardığını herkese gösterdiğini aktararak, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın yeni başarılara imza atmaya devam edeceğini kaydetti.

Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda final oynadıklarını hatırlatan Ercan, “Bu kez Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getireceğimizi umut ediyoruz. Her kamp dönemi takımımız için ayrı bir aşama. Her kamp üstüne koya koya gidiyoruz. Bir önceki kampta eksik olan yönlerimizi tamamlayıp diğer kampta eksikleri tamamlayıp devam ediyoruz. Özel çocuklar eskiden evlerden çok çıkmıyordu. Gittiğimiz şehirlerde çocuklarımız çok güzel karşılanıyor. Böyle şeyler hem bizim hem de çocukların motivasyonunu artırıyor.” diye konuştu.

Ercan, federasyonun desteğinin kendileri için büyük motivasyon olduğunun altını çizerek, “Federasyonumuzun güzel destekleri var. Takım olarak güzel bir ivme yakaladık. Güzel başarılar getireceğiz. Adımızı son yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok güzel bir şekilde duyurmaya başladık. Bu başarıların arkası gelecek.” ifadelerini kullandı.

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