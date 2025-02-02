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Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 5 şüpheli adliyede haberi
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi
Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü’nde kutlandı haberi
Bilecik’te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi haberi
Böceklerin kışı canlı geçirmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor haberi
Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ’da şenliklere renk katıyor haberi
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Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü’nde kutlandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Programda konuşma yapan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Hersek Lagünü'nün Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından bir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü’nde kutlandı haberi

Yalova'da Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Programda konuşma yapan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Hersek Lagünü'nün Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından bir kuş cenneti haline getirildiğini belirterek, “Hersek Lagünü alanımızdaki kuşlar bu merkezde koruma altına alınmıştır. Sulak alanlarımız bizim için değerlidir. Vatandaşlarımız bu alana gelerek kuşlarla ilgili daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek de lagünde 255 kuş türünün mevcut olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Her yıl dünya genelinde yapılan kış ortası su kuşu sayımlarında bu yıl 24 türe ait 5 bin 949 birey sayılmıştır. Lagünün en önemli simgelerinden olan flamingolar lagünde bulunan artemiasalinayı tüketmeleri sonucunda muhteşem pembe renklerini almaktadırlar. Türkiye’nin ilk ve tek engelsiz kulesi alanımızda mevcuttur. Ziyaretçilerimiz asansörle gözlem kulesine çıkarak kuş gözlemi yapabilmektedir.” ifadesini kullandı.

Programın sonunda yaban ördekleri protokol tarafından doğaya salındı.

Kuş

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