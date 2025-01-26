SON DAKİKA
Bursa’da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü haberi
Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi
Türk gıda şirketleri Asya’nın önde gelen gıda fuarı Indusfood’a katıldı haberi
Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi
Kocaeli’de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Mustafa Varank, Bursa’da çocuklarla “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmini izledi haberi
Kocaeli’de “Uzaktan Enerji İzleme Sistemi” ile tasarruf sağlanıyor haberi
Marmara Denizi’nde müsilaj yeniden görüldü haberi
Şehir hayatını bırakan çift devlet desteğiyle kurdukları tesiste istiridye mantarı üretiyor haberi
Gelibolulu sporcu Okçuluk Salon Federasyon Kupası’nda Türkiye ikincisi oldu haberi
Bursa’da evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam öldü haberi
Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi
Türk gıda şirketleri Asya’nın önde gelen gıda fuarı Indusfood’a katıldı haberi
Edirne’de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı haberi
Kocaeli’de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Mustafa Varank, Bursa’da çocuklarla “Rafadan Tayfa: Kapadokya” filmini izledi haberi
Kocaeli’de “Uzaktan Enerji İzleme Sistemi” ile tasarruf sağlanıyor haberi
Marmara Denizi’nde müsilaj yeniden görüldü haberi
Şehir hayatını bırakan çift devlet desteğiyle kurdukları tesiste istiridye mantarı üretiyor haberi
Gelibolulu sporcu Okçuluk Salon Federasyon Kupası’nda Türkiye ikincisi oldu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi

Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki zeytin üreticileri, Edremit, Bornova ve İzmir'e düzenlenen inceleme gezisine katıldı.

Eceabat Zeytin Üretcileri Derneği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen “Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur Projesi” kapsamında, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ve İzmir Gıda Fuarı'na inceleme gezisi düzenledi.

Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu uzmanları, zeytin fidanlarının üretim ve aşılama teknikleri, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü araştırmacıları ise zeytin yetiştiriciliği, gübreleme, zeytin hastalık zararlıları ve bakım koşulları konusunda üreticilere bilgi verdi.

Derneğin 36 üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen gezide ayrıca enstitü bahçesindeki 100'e yakın çeşidin bulunduğu zeytinlik gezilerek uygulamalar anlatıldı.

Enstitüdeki zeytin sıkım ve sofralık zeytin işleme ünitelerini de gezen üreticiler, kaliteli zeytinyağı üretme konusunda dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra sofralık zeytin üretme teknolojileri ve üretme şekilleri konularında uzmanlardan bilgi aldı.

Gezinin son durağında İzmir Gıda Fuarı'nı ziyaret eden Eceabatlı zeytin üreticileri, gıda ambalaj sistemleri ile ilgili katılımcı firmalarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Nihat Kurular, coğrafi işaret alma yolundaki Eceabat zeytinyağının hakkettiği değere ulaşabilmesi için üretimin her aşamasında büyük bir gayret içinde olduklarını söyledi.

Bu amaçla şubat ayında zeytin budama kursu düzenleyeceklerini belirten Kurular, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Zeytin

İlgili Haberler

Meriç Nehri’nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 12:04

Meriç Nehri’nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor haberi

“Malkara eski kaşarı”nın AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 12:00

“Malkara eski kaşarı”nın AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapılacak haberi

Türkiye ve Avrupa şampiyonu milli sporcu, dünya şampiyonu olmak istiyor haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 11:24

Türkiye ve Avrupa şampiyonu milli sporcu, dünya şampiyonu olmak istiyor haberi

Ezine ilçesinde Çanakkale Savaşları’ndan kalan 110 yıllık deniz mayını imha edildi haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 11:16

Ezine ilçesinde Çanakkale Savaşları’ndan kalan 110 yıllık deniz mayını imha edildi haberi

Tekirdağ’da Dünya Gümrük Günü kutlandı haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 10:44

Tekirdağ’da Dünya Gümrük Günü kutlandı haberi

Edirne’de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 10:34

Edirne’de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı haberi

Bursa’da 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi Bursa’da 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi Esenler’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı haberi Esenler’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı haberi