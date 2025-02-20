Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası devam ediyor haberi

Okul Sporları Edirne 1. Bölge Satranç Turnuvası “Minikler” kategorisindeki karşılaşmalarla devam etti.
Selimiye Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci günündeki karşılaşmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın hamlesiyle başladı.
Minikler kategorisinde 103 takımdan 510 öğrenci ilk sırayı almak için mücadele ediyor.
Okul Sporları Yönetmeliği ve FIDE Satranç Kuralları çerçevesinde “Minikler”, “Yıldızlar” ve “Gençler” kategorilerinde yarışan sporcular turnuvadan en iyi dereceleri elde etmek için mücadele ediyor.
Turnuva yarın sona erecek.
Bölge turnuvasında kategorilerinde ilk iki sırayı alan takımlar, 27-28 Şubat'ta düzenlenecek Edirne Final Turnuvası'na katılma hakkı kazanacak.
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikincisi oldu haberi
Edirne’de üreticiler seralarını kalorifer kazanıyla ısıtıp fidelerini dona karşı koruyor haberi
İstanbul Medipol Üniversitesi’nde “Sağlık-Politika Atölyeleri” başladı haberi
GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi