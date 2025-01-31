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Edirne Adliyesi’nde mübaşirlikten avukatlığa uzanan başarı hikayesi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol (25), hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak bu kez adliyeye avukat olarak adım attı.Şahinerol, pandemi süreci Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi&#...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Adliyesi’nde mübaşirlikten avukatlığa uzanan başarı hikayesi haberi

Edirne Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Emre Şahinerol (25), hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak bu kez adliyeye avukat olarak adım attı.

Şahinerol, pandemi süreci Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitim hayatına başladı. Fakültede 3'üncü sınıftayken KPSS'ye giren Şahinerol Edirne Adliyesine mübaşir olarak atandı.

Hem mübaşirlik hem de hukuk eğitimini eş zamanlı yürüten Şahinerol mezuniyeti sonrası avukatlık stajını da tamamladı.

Edirne Barosu'nda düzenlenen törende, Baro Başkan Yardımcısı Aygün Ulubey Ergüden tarafından avukatlık ruhsatı kendisine takdim edildi.

Ergüden, Şahinerol'a cübbesini giydirerek, başarı diledi.

Törenin sonunda mübaşir Remzi Gürdal, yüksek sesle “Avukat Emre Şahinerol” diye seslenerek eski meslektaşına yeni unvanıyla hitap etti.

Avukat Şahinerol, AA muhabirine, Edirne Adliyesi'nde 2 yıl önce mübaşir olarak göreve başladığını anlattı.

Eğitimini ve stajını tamamlaması sonrası bu kez aynı kapıdan avukat olarak girdiğini ifade eden Şahinerol, “Sınavlara gidip geliyordum. Adliyede duruşmalara giriyordum. Mübaşir olarak görev yapmam avukatlık mesleğime de çok katkı sağladı. Hukukçu olmak pratik yapmaktır. Mübaşir oluduğum için duruşmaları izledim, dosyaları okudum, avukat, hakim ve savcılarla konuştum. Onlar bana tecrübelerini aktardılar.” dedi.

Avukat
Mübaşir

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