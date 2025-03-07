Edirne Belediye Meclisinde üyeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı haberi

Edirne Belediye Meclisi toplantısında AK Parti ile CHP grubu arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda 16 madde görüşüldü.

Toplantıda söz alan AK Partili meclis üyesi Celal Demir, belediyenin Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) geriye dönük borcu olduğunu ve yaklaşık 7 milyon liralık borcun ödenmesi gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Akın ise zam ve geçmişe yönelik borcun Plan Bütçe Komisyonuna havale edileceğini ona göre bir yol haritası oluşturulacağını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren çok ciddi ekonomik zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Akın, “SGK borçlarıyla yapılan kesintiler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, bir taraftan çalışanlarımızı mağdur etmemeye çalışırken bir taraftan da hizmet ediyoruz. Bir taraftan da borç ödüyoruz. Muhtemelen 1-2 ay içinde geçmişten gelen borçlarımızı kapatacağız.” dedi.

– “Samimiyetsizlik” tartışması

CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar da belediyenin borçlarını hak sahibine mutlaka ödeyeceğini, bugüne kadar belediyeden kimsenin alacağının kalmadığını belirtti.

Borç durumunun ekonomi politikalarından kaynaklandığını ileri süren Yağcılar, “Hükümetin 65 yaş üstünü ücretsiz taşıyacaksınız' deyip araç başına 2 bin 700 lira ödemesi, üstüne kalkıp AK Partili üyelerin Edirne Belediyesi destek versin demesi samimiyetsizliği ortaya koyuyor.” dedi.

AK Partili Celal Demir de asıl samimiyetsizliğin yerel hizmetlerin yerine getirilmemesi olduğunu belirtti.

Kentin pek çok hizmetten geri kaldığını ileri süren Demir, “Esas samimiyetsizlik bir sene içerisinde alt yapıyı bitireceğiz' deyip bitirmemektir. Ben ilk defa Edirne'de bir muhtarının oturma eylemi yaptığını gördüm.” diye konuştu.

AK Partili Meclis Üyesi Erkan Esenkal da belediyenin her şeye para bulurken borç ödemeye gelince para bulamadığını ileri sürdü.

Esenkal belediyenin bütçeyi yerinde harcaması gerektiğine vurgu yaparak, “Şimdi konser yapmayı biliyorsunuz bunun için fazla fazla para ödemeyi biliyorsunuz. Altyapıda fazla para ödendiği için mahkemelik olunduğunu biliyoruz. Esnafa geldiği zaman 'para yok' diyorsunuz. Parayı doğru kullanırsanız yetiyor, devlet alt yapı için para verdi, doğru kullanılıp kullanılmadığı meydanda.” dedi.

Belediye Başkanı Akın ise göreve geldiği süre zarfında belediyenin bir kuruşunu bile fazladan harcamadıklarını ifade etti.

Defalarca konserler konusunda açıklama yaptığını vurgulayan Akın, “Biz gece gündüz çalışıyoruz. Belediyenin bir kuruşuna bile fazladan harcamıyoruz. Her mecliste aynı şeyi söylüyorsunuz. Burada aldığımız her kararın ardında sizlerin de imzası var. Kendinize de haksızlık yapıyorsunuz. ” şeklinde konuştu.

Toplantı gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından sona erdi.