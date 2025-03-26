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Edirne Belediyesince iftar programı düzenledi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesince iftar verildi.Selimiye Meydanı'ndaki Kent Lokantası önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.Ezanın okunmasıyla programa katılan yaklaşık 1500 kişi iftar yaptı. Edirne Belediye Başkanı Filiz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Belediyesince iftar programı düzenledi haberi

Edirne Belediyesince iftar verildi.

Selimiye Meydanı'ndaki Kent Lokantası önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ezanın okunmasıyla programa katılan yaklaşık 1500 kişi iftar yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nde Selimiye'nin gölgesinde Edirnelilerle iftar programında buluştuklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca her mahallede iftar sofraları kurduklarını belirten Akın, “Bugün de Kadir Gecesi'nde burada olmak istedik. Edirneli hemşerilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Buradan tüm Edirneli hemşerilerimin Kadir Gecesi mübarek olsun.” dedi.

İftar programına, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve partililer katıldı.

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