Edirne Valisi Sezer, Çanakkale’de ziyaretlerde bulundu haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Trakya Kariyer Fuarı hazırlık çalıştayına katıldı.

Sezer, çalıştay sonrası Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Toraman ziyareti için Sezer'e teşekkür etti.

Vali Sezer, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'yi de ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.