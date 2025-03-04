Edirne Valisi Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Sezer ve eşi, Tunceli'de 2011'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Cem Kerman'ın babası Ercan Kerman ve annesi Gülsen Kerman ile 1997'de şehit olan piyade er İstiklal Vardar'ın annesi Mihriban Vardar ve ablası Leyla Vardar Karaduman'ı ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Sezer, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.