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“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor
Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Yıldırım AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Tekirdağ’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Arnavutköy’de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
Kocaeli’de 1 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
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Edirne Valisi Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu

EDİRNE (AA) – Edirne Valisi Yunus Sezer, Şükrüpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, mahalledeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, muhtar Esra Akgün Yılmaz ve vatandaşların asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularındaki taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, aktarılan ihtiyaç ve isteklerin en kısa sürede karşılanacağını belirtti.

Sezer, Valilik himayesinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

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