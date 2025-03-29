Edirne Valisi Sezer’in huzurevi ziyaretinde duygu dolu anlar haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer'in huzurevi ziyaretinde bazı yaşlılar duygusal anlar yaşadı.

Sezer, huzurevi ziyaretinde yaşlıların elini öptü, hepsiyle tek tek sohbet etti.

Yaşlıların hatırını soran Vali Sezer, onlara çiçek ve hediye de verdi.

Bazı yaşlılar sohbet sırasında Sezer'e tekrar tekrar sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Huzurevi sakinlerinden 81 yaşındaki Saliha Işık, kendilerini sık ziyaret eden Sezer'e teşekkür etti.

Hikmet Özturan da (85) huzurevinde kalan yaşlılara çok iyi bakıldığını, Vali Sezer'in kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Vali Sezer, ziyaret sonunda yaptığı konuşmada, ramazanın güzel şekilde geçtiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nın da aynı güzellikte ve huzur içinde geçeceğini belirten Sezer, “Bayramlar özel günlerdir. Tabii bizim için büyüklerimiz çok kıymetli; 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Babasının duasını almadan insanın başının aşağıdan kalkmayacağını bilen bir neslin ve medeniyetin evlatlarıyız. Sizler de bu milletin anneleri ve babalarısınız. Allah sizlere sağlık ve huzur versin.” diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, kurum müdürleri ve yetkililer yer aldı.