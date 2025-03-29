HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne Valisi Sezer’in huzurevi ziyaretinde duygu dolu anlar haberi

Edirne Valisi Sezer’in huzurevi ziyaretinde duygu dolu anlar haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer'in huzurevi ziyaretinde bazı yaşlılar duygusal anlar yaşadı.Sezer, huzurevi ziyaretinde yaşlıların elini öptü, hepsiyle tek tek sohbet etti.Yaşlıların hatırını soran Vali Sezer, onlara çiçek ve hediye de verdi.B...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer’in huzurevi ziyaretinde duygu dolu anlar haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer'in huzurevi ziyaretinde bazı yaşlılar duygusal anlar yaşadı.

Sezer, huzurevi ziyaretinde yaşlıların elini öptü, hepsiyle tek tek sohbet etti.

Yaşlıların hatırını soran Vali Sezer, onlara çiçek ve hediye de verdi.

Bazı yaşlılar sohbet sırasında Sezer'e tekrar tekrar sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Huzurevi sakinlerinden 81 yaşındaki Saliha Işık, kendilerini sık ziyaret eden Sezer'e teşekkür etti.

Hikmet Özturan da (85) huzurevinde kalan yaşlılara çok iyi bakıldığını, Vali Sezer'in kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Vali Sezer, ziyaret sonunda yaptığı konuşmada, ramazanın güzel şekilde geçtiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nın da aynı güzellikte ve huzur içinde geçeceğini belirten Sezer, “Bayramlar özel günlerdir. Tabii bizim için büyüklerimiz çok kıymetli; 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Babasının duasını almadan insanın başının aşağıdan kalkmayacağını bilen bir neslin ve medeniyetin evlatlarıyız. Sizler de bu milletin anneleri ve babalarısınız. Allah sizlere sağlık ve huzur versin.” diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, kurum müdürleri ve yetkililer yer aldı.

İlgili Haberler

Çan’da dolu ve sağanak etkili oldu haberi
Yerel
29 Mart 2025, 15:44

Çan’da dolu ve sağanak etkili oldu haberi

Edirne’de hem turizm hareketliliği hem de sınır kapılarından geçişler için tedbirler alındı haberi
Yerel
29 Mart 2025, 14:24

Edirne’de hem turizm hareketliliği hem de sınır kapılarından geçişler için tedbirler alındı haberi

Büyük İstanbul Otogarı’nda bayram yoğunluğu haberi
Yerel
29 Mart 2025, 13:54

Büyük İstanbul Otogarı’nda bayram yoğunluğu haberi

Balıkesir’de ters şeritten gelen otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
29 Mart 2025, 13:54

Balıkesir’de ters şeritten gelen otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı haberi

İstanbul Valisi Gül’den şehitlik ziyareti haberi
Yerel
29 Mart 2025, 13:44

İstanbul Valisi Gül’den şehitlik ziyareti haberi

Balıkesir’de kamyonun devrilmesi sonucu 2 yaralandı haberi
Yerel
29 Mart 2025, 13:40

Balıkesir’de kamyonun devrilmesi sonucu 2 yaralandı haberi

İrem Derici’den sağlık duruma dair açıklama İrem Derici’den sağlık duruma dair açıklama Kış lastiği uygulaması bitti mi? Kış lastiği uygulaması bitti mi?