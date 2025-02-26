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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde köy ziyaretinde bulundu haberi
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Balıkesir’de Nuri Bozyel Kültür Merkezi törenle açıldı haberi
Bilecik’te marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı haberi
Bursa’da “Beşinci Frank” adlı tiyatro oyunu sahnelendi haberi
Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa’da konser verdi haberi
Edirne’de polisten kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı haberi
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Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesine bağlı Sarpdere köyünü ziyaret etti.Sezer, köy meydanında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.Köy sakinlerini dinleyen Sezer, iletilen sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi.Se...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesine bağlı Sarpdere köyünü ziyaret etti.

Sezer, köy meydanında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerini dinleyen Sezer, iletilen sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer, köylerdeki sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

İpsala Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışmaların sürdüğüne değinen Sezer, İpsala OSB'nin yenilikçi, yenilenebilir ve yeşil sanayisiyle örnek olacağını kaydetti.

Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İl Genel Meclisi Üyeleri de katıldı.

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