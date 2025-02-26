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Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala ilçesine bağlı Sarpdere köyünü ziyaret etti.Sezer, köy meydanında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.Köy sakinlerini dinleyen Sezer, iletilen sorunların çözümü için kurum müdürlerine talimat verdi.Se...