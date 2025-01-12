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Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı aralıklarla tesirli oluyor
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusuna “Zeytin” ismi verildi
İstanbul’da araçlarıyla drift ve makas atan 3 şoföre 149 bin 414 lira ceza kesildi
Tekirdağ’da çalıntı motosikletle kaza yapan kuşkulu yaralandı
Edirne’deki tarihi hamam müze olacak
Edirne’den kısa kısa
İstanbul’da sağanak aralıklarla tesirli oluyor
Tekirdağ’a Macar turist ilgisi
Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
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Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı aralıklarla tesirli oluyor

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı aralıklarla tesirli oluyor

EDİRNE (AA) – Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı başladı.

Kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla etkili olurken, Lalapaşa ilçesinde de bazı köyler beyaza büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

– Kırklareli

Kırklareli'nde de iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarının kameraları ile kar yağışını görüntüledi.

Polis ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için tedbir aldı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

Kar Yağışı

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