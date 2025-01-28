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Başakşehir’de aynı caddede İETT otobüslerinin karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi haberi
IBS Sigorta’dan Kaliforniya’daki yangınların sigorta sektöründeki etkisine ilişkin değerlendirme haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı haberi
AA’nın “Yılın Kareleri” oylaması devam ediyor haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Balıkesir’de motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı haberi
Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi haberi
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
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Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

EDİRNE (AA) – Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de dün geceden bu yana süren sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla etkili olması bekleniyor.

– Tekirdağ

Tekirdağ'da sabaha karşı artan sis, kent merkezini Hayrabolu, Malkara ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sis

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