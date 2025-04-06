Edirne’de 15 yaşındaki kızı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı haberi

Edirne'de 15 yaşındaki G.C'yi okul bahçesinde bıçakla öldürülen zanlı tutuklandı.
Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli E.A'nın (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öldürülen G.C'nin cenazesi de bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedilmişti.
– Olay
Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde dün hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 15 yaşındaki kızın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.
G.C'yi öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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