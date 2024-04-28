Edirne’de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Kemal köyündeki devriye faaliyeti esnasında 4 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
İlgili Haberler
Edirne’de Nesli Tükenme Tehlikesindeki “Edirne Sümbülü”nü Koruma Çalışmaları Sürüyor
Bilecik’te Emniyet Ekipleri KGYS ve Dronla Trafik Denetimi Yaptı
Tekirdağ’da Küçük Teknelerin Tuttuğu Balıklar Tezgahları Süslüyor
Barma Yaylası Mavi Yıldızlarla Süslendi
Sakarya’da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü
Evreşe’de Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği Yapıldı