HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Edirne’de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Kemal köyündeki devriye faaliyeti esnasında 4 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Düzensiz Göçmen
Edirne

İlgili Haberler

Edirne’de Nesli Tükenme Tehlikesindeki “Edirne Sümbülü”nü Koruma Çalışmaları Sürüyor

Bilecik’te Emniyet Ekipleri KGYS ve Dronla Trafik Denetimi Yaptı

Tekirdağ’da Küçük Teknelerin Tuttuğu Balıklar Tezgahları Süslüyor

Barma Yaylası Mavi Yıldızlarla Süslendi

Sakarya’da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Evreşe’de Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği Yapıldı

Edirne’de Evinde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Alanya’da Tekneciler Arasında Çıkan Kavgada 6 Kişi Yaralandı

Terör Örgütü DEAŞ’a Yönelik “Bozdoğan-31” Operasyonlarında 38 Şüpheli Yakalandı

Hakkında Hapis Cezası Bulunan Kişi Kaçmaya Çalışırken Vurularak Durduruldu

15 Bin 802 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kocaeli’de Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı