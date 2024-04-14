Edirne’de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Demirköy’de yapılan denetimde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Mısır uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. “İnsan kaçakçılığı” iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, kullanılan araca da el konuldu.
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