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Karmod Plastik’ten otellere yangın suyu fom depolama tankı çözümü haberi
Edirne’de sigaranın zararlarına “olay yeri” konseptiyle dikkat çekildi haberi
Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı haberi
İstanbul’da Trump’ın Filistinlileri yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi haberi
Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi
Çanakkale’de gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi haberi
Balıkesir’de “6 Şubat’ın Balıkesirli Kahramanları” paneli düzenlendi haberi
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Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı protesto edildi.Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar,...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi

Edirne'de ABD Başkanı Donald Trump'ın “Gazze'yi devralma” ve Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planı protesto edildi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, ellerinde pankartlarla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, İsrail tarafından Gazze’de uygulanan soykırımın 467 gün sürdüğünü ve 50 binin üzerinde masum insanın katledildiğini belirtti.

Trump'ın, Gazze'nin “insansızlaştırılması planı” ile meydanda kazanılamayan savaşın masada kazanılmak istendiğini ifade eden Yalçınkaya, şunları kaydetti:

“And olsun ki havadan, karadan ve denizden kuşattığınız, yok etmeye çalıştığınız, tüm suçlara rağmen zafer ilan edemediğiniz Gazze masada da size teslim olmayacaktır. Gazzeli mazlumlar bu süslü cümlelere kanmayacak, pamuklara sarıp sarmalanan demir leblebiyi yutmayacaktır.

Hadsizce yapılan bu açıklamayı kınıyoruz. Gazze’nin geleceğine şerh düşmek isteyenlere şunu bir kez daha söylüyoruz. Gazze’nin geleceğine sadece ve sadece Gazzeliler karar verecektir. Emperyalizmin meydanda kaybeden siyonistlere Gazze’yi altın tepside sunmak istediğinin farkındayız. Barış, özgürlük, demokrasi, insan hakları gibi kavramların içini boşaltanlar şimdi de Gazze’nin içini boşaltmayı planlıyor. Milli görüşçüler olarak 56 yıldır mücadele ettiğimiz bu azılı düşmanın niyetlerini bilecek kadar bilince ve ferasete sahibiz. Gazze’nin kanlı kentsel dönüşüm projelerinize ihtiyacı yok.”

Gazze

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