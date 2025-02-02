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GÜNCELLEME – Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı haberi
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından haberi
Esenler’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı haberi
Edirne’de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı haberi
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Edirne’de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü haberi

- Dumandan etkilenen apartman sakinleri tahliye edildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü haberi

Edirne'de, bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, duman dolan apartmandaki vatandaşları tahliye etti.

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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