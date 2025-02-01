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Edirne’de asayiş haberi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine A.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada ruhsat...