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Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi
Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi
Edirne’de asayiş haberi
Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı haberi
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi haberi
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Edirne’nin çanak yerleşimi kış aylarında hava kalitesini düşürüyor haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi
Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak haberi
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Edirne’de asayiş haberi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine A.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada ruhsat...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de asayiş haberi

Keşan ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine A.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 fişek ele geçirildi.

A.A. gözaltına alındı.

– Keşan'da firari hükümlü yakalandı

Keşan ilçesinde firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kontrollerinde durumundan şüphelendikleri T.Ö'nün sorgusunu yaptı.

Ekiplerce 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlenen T.Ö. gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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