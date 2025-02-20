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Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi
ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi
Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi
Borsa İstanbul’da gong Balsu Gıda için çaldı haberi
Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Barış’ın babasının cenazesi defnedildi haberi
İstanbul merkezli 8 ilde tefecilik operasyonunda yakalanan 32 şüpheli serbest bırakıldı haberi
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım, Keşan Devlet Hastanesinde incelemede bulundu haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
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Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.Gözaltına alınan K.K'nın (19) Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Zanlı sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne getirildi.Savcılık sorgusu sonrası tutuk...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi

Edirne'de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gözaltına alınan K.K'nın (19) Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen K.K. “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Baba M.K.'nın (44) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Dün, Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde zanlı, tartıştığı babasını bıçakla yaralamıştı. Yaralı baba ambulansla hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan K.K. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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