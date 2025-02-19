Edirne’de Basketbol Bölge Şampiyonası başladı haberi

Edirne'de, Basketbol 1. Bölge Şampiyonası başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki Beyaz Grup müsabakalarına 16 yaş erkekler kategorisinde çeşitli illerden gelen 6, Edirne'den ise 2 takım katıldı.
Şampiyonada Kırklareli Gençlik, Bandırma Gelişim Basketbol, Edirne M&M Basketbol, KYÖV Daçka, Lüleburgaz Akım Koleji, Tofaş B, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Çanakkale Işık Spor takımları mücadele ediyor.
Beyaz Grup müsabakaları yarın yapılacak karşılaşmaların ardından sona erecek.
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