Edirne’de “Bu çağda aile olmak” adlı söyleşi düzenlendi haberi

Edirne Valisi Yunus Sezer, “Sahip olduğumuz geleneklerden, manevi değerlerden hepimiz uzaklaşıyoruz. Bizim belli rehberlere ihtiyacımız var.” dedi.

Sezer, Edirne Valiliği tarafından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Konferans Salonu'nda düzenlenen “Bu çağda aile olmak” adlı söyleşide, mevcut bilgi ve manevi değerlerin mutlaka gençlere anlatılması gerektiğini söyledi.

İnsanların her geçen gün sahip olduğu değerlerden uzaklaştığını belirten Sezer, “Sahip olduğumuz geleneklerden, manevi değerlerden hepimiz uzaklaşıyoruz. Bizim belli rehberlere ihtiyacımız var. Aile Yılı kapsamında mevcut bilgi ve manevi değerlerimizi yeniden gençlerimize aktarma imkanı olur diye temenni ediyorum.” dedi.

– “Lütfen oturun çocuklarınızla konuşun”

Yazar Sıtkı Aslanhan da söyleşiye katılan anne ve babalardan çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını istedi.

Anne ve babasıyla iletişimi olmayan genç ve çocukların dışarıda her türlü tehlikeye açık hale geldiğini ifade eden Aslanhan, şöyle konuştu:

“Maalesef çocuklarımızın geleceği gidiyor, imanı gidiyor. Evlerimiz yangın yerine dönmüş, maalesef umurumuz da değil. Elimizde telefon başka dünyalara dalmışız, umurumuz da değil. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Sadece bir tanesini söyleyeyim akşam yemeklerini ailece birlikte yiyelim. Lütfen oturun çocuklarınızla konuşun. Güncel konuları konuşun, siyaseti konuşun, müziği konuşun. Ama konuşun, iletişim kurun.”

Gençlerin, ailelerin ilgisizliği nedeniyle sosyal medya bağımlısı hale geldiklerini anlatan Aslanhan, sürekli videolar izleyen çocukların anne ve babalarını değil, YouTuberleri rol model aldıklarını kaydetti.

Aslanhan, son yıllarda artan sanal kumar bağımlılığı konusunda da aileleri uyararak, dikkatli olmalarını, çocuklarıyla iletişimi hiçbir zaman koparmamalarını ve her zaman konuşmalarını istedi.