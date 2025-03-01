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Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de “Üsküdar Vapuru” faciasında hayatını kaybedenler anıldı haberi
Bursa’da imam hatip öğrencileri, Gazze’de ramazana tiyatro oyunuyla dikkati çekti haberi
Kocaeli’de istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı haberi
İstanbul’da trafikte ikinci kez drift atan sürücünün ehliyeti iptal edildi haberi
Kağıthane’de kontrolden çıkan iş makinesinin park halindeki araçlara çarpması kamerada haberi
BYD’nin TANG modeli Türkiye’de satışa sunuldu haberi
“Chaplin” oyunu Maximum Uniq Hall’de sahnelendi haberi
“İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali” 20 Mart’ta başlayacak haberi
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Edirne’de Bulgaristan’ın bahar geleneği olan “marteniçka” bilekliği dağıtıldı haberi

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından vatandaşlara, Bulgaristan'da baharın gelişini kutlama geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı.Yöresel kıyafetler giyen Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de Bulgaristan’ın bahar geleneği olan “marteniçka” bilekliği dağıtıldı haberi

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından vatandaşlara, Bulgaristan'da baharın gelişini kutlama geleneği olan “marteniçka” bilekliği dağıtıldı.

Yöresel kıyafetler giyen Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ve konsolosluk görevlileri Saraçlar Caddesi'nde kırmızı beyaz yün ip ya da boncukla yapılmış marteniçka bilekliği hediye etti.

Kafedzhiyska, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski bir geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

Mart ayının ilk gününde baharın gelişinin kutlandığını belirten Kafedzhiyska, şunları kaydetti:

“Balkanlar'daki farklı ülkelerde bu gelenek sürüyor. Bulgaristan'da da arkadaşlarımıza ve yakınlarımıza marteniçka bileklik takarak mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz. Bileğine marteniçka takan kişi 25 Mart'a kadar leylek gördüğünde bilekliği çıkarıp bir meyve ağacına asıyor ve dilek diliyor. Marteniçka bilekliğindeki beyaz ip kısmet ve bereketi kırmızı ip ise sağlığı simgeliyor. Edirneli vatandaşların da bahar aylarını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyoruz.”

Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise marteniçka takma geleneğiyle baharın karşılandığını ifade etti.

Baharın bereketiyle gelmesi temennisinde bulunan Tanrıkulu, “Takılan marteniçkalar ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirsin.” diye konuştu.

Marteniçka hediye edilen vatandaşlar da konsolosluk çalışanlarına teşekkür etti.

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