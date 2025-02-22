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İstanbul merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de camiler ramazanda gül kokacak haberi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir bazı ilçelere ziyarette bulundu haberi
Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ’ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor haberi
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Edirne’de camiler ramazanda gül kokacak haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi camilerde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği restorasyon nedeniyle bir kısmı ibadete açık olan Selimiye Camisi, Osmanlı'nın özgün eserlerinden kapılar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de camiler ramazanda gül kokacak haberi

Edirne'de tarihi camilerde mübarek Ramazan-ı Şerif öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Mimar Sinan'ın “ustalık eserim” dediği restorasyon nedeniyle bir kısmı ibadete açık olan Selimiye Camisi, Osmanlı'nın özgün eserlerinden kapıları ve minareleriyle dikkati çeken Üç Şerefeli Cami ve hat yazılarıyla ön plana çıkan Eski Cami başta olmak üzere, tüm camilerde temizlik çalışması yapıldı.

Cami görevlileri tarafından köşe bucak temizlenen, ses ve ışık sistemleri bakımdan geçirilen camilerde, yıkanan halılara gül suyu sıkıldı.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, gazetecilere kentteki camilerin ramazana hazır olduğunu söyledi.

28 Şubat Cuma günü ilk teravih namazının kılınacağını hatırlatan Aksu,”Gecesinde de inşallah sahura kalkacağız. Cumartesi günü akşamı da ailemizle sevdiklerimizle ilk iftarın sevincini yaşamış olacağız.” dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin ramazanda bolca ziyaret ettiği camileri ve sosyal alanları müftülük olarak en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Aksu, camilerin temizlendiğini, bakım ve onarımlarının yapıldığını dile getirdi.

Camilerin gül suyuyla temizlendiğini anlatan Aksu, “Camilerimizi özellikle gül suyuyla yıkayıp temizliyoruz ki, camilerimiz mis gibi gül koksun.” ifadesini kullandı.

Cami

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