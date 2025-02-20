Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi

CİHAN DEMİRCİ – Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artırılmasını istiyor.

Bereketli topraklara sahip Edirne'de buğday ve ayçiçeği en fazla üretilen ürünler arasında yer alıyor.

Çiftçiler ürünlerin depolama ve piyasaya sürme sorununu lisanslı depoculukla çözüyor.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) kampüsünde 2017'de kurulan 62 bin 500 ton kapasiteye sahip silolar bugüne kadar 274 bin 952 ton buğday, 2 bin 377 ton ayçiçeği aldı.

Lisanslı depoculuk sisteminin Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanma fırsatı sunması sayesinde çiftçiler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için zararına satış yapmak zorunda kalmıyor ve ekonomik olarak da rahat bir nefes alıyor.

Kentte ETB'nin depoları dışında İpsala, Uzunköprü, Havsa, Keşan gibi ilçelerdeki 5 tesiste 245 bin ton kapasiteli lisanslı depo bulunuyor.

– “Ana amacı üreticiyi desteklemek”

ETB Yönetim Kurulu Başkanı ve Lisanslı Depo Şirketleri Derneği Edirne Temsilcisi Özay Öztürk, AA muhabirine, Edirne çiftçisinin her yıl üretimini artırmak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Lisanslı depoculuğun üreticiye tarım ürünlerinin ticareti açısından destek olduğunu ifade eden Öztürk, Edirne'nin 62 bin 500 ton lisanslı depo kapasitesine sahip olduğu bilgisini verdi.

Harman döneminde yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını, şimdi doluluğun silolarda yüzde 77 olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

“Lisanslı depoculuğun ana amacı üreticiyi desteklemektir. Harman döneminde mallarını satmayıp lisanslı depolara bırakan üretici alacakları elektronik senetle bankadan devletin de desteklediği çok cazip şartlarda krediler kullanabiliyor. Bu sayede malını satmak zorunda kalmıyor ve o gün için ihtiyacını çözüyor, ilerleyen günlerde malı prim yaptığında bankadan aldığı krediyi kapatıyor ve malını daha değerli sattığı için bir kazanım sağlamış oluyor.”

Öztürk, lisanslı depoculuğun Türkiye'de her geçen gün geliştiğini dile getirdi.

Türkiye'de lisanslı depoculukta kapasitenin 12 milyon tona ulaştığını ve hedefin 20 milyon ton kapasite olduğunu ifade eden Öztürk, kısa sürede ciddi rakama ulaşıldığını vurguladı.

– “Nakliye desteği ve teşviklerden memnunuz”

Lalapaşa ilçesine bağlı Suakacağı köyünden Sebahattin Mert de lisanslı depoculuk sistemini kullandığını ve memnun olduğunu söyledi.

Sezon zamanı yoğunluk yaşandığını ancak kısa sürede bu yoğunluğun çözüldüğünü ifade eden Mert, “Tarladan hasat ettiğimiz ürünümüzü lisanslı depoya getiriyoruz. Yıl içerisinde istediğimiz zaman satabiliyoruz. Nakliye desteği ve teşviklerden memnunuz ancak kapasitenin artırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Üreticilerden Hakan Özkan, lisanslı depoculuk kullandığını ancak Edirne'de lisanslı depoların üretim fazlası nedeniyle yetersiz kaldığını dile getirdi.

Çiftçilerin lisanslı depolara rağbet gösterdiğini anlatan Özkan, “Bir üretici olarak depo yapmaya kalksam maliyeti yüksek bir fiyata çıkar. Lisanslı depoculuk sistemiyle maliyetlerden kurtuluyoruz. Lisanslı depoculuğun kapasitesinin artmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Üretici Yakup Kılıç ise lisanslı depoculuk sayesinde ürününü güvenli şekilde satışa sunduğunu anlattı.

Lisanslı depoculuk sistemini kullanan üreticilere bankaların kredi desteği sağladığına değinen Kılıç, depolarda kapasite artırımı yapılmasını istediklerini kaydetti.