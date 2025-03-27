Edirne’de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi haberi

Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta H.Y'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
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