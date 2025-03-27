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Edirne’de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta H.Y'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki eve de sıçradı.İhba...