Edirne’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı haberi

Edirne'de hafriyat sahasına malzeme dökerken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
S.A. idaresindeki 59 AFC 700 plakalı kamyon, merkeze bağlı Sazlıdere köyündeki hafriyat sahasına yük boşaltırken devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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