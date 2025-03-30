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Edirne’de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.C.D. idaresindeki 22 AU 379 plakalı motosiklet, Set Boyu Caddesi'nde devrildi.Kazada sürücü ve yolcu L.M. yaralandı.Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

C.D. idaresindeki 22 AU 379 plakalı motosiklet, Set Boyu Caddesi'nde devrildi.

Kazada sürücü ve yolcu L.M. yaralandı.

Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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