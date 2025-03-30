Edirne’de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 22 AU 379 plakalı motosiklet, Set Boyu Caddesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ve yolcu L.M. yaralandı.
Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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