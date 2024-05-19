Edirne’de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Göçmen Yakalandı

Edirne’de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, merkez ilçeye bağlı Kemalköy ve Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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