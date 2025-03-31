HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi

Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin kavşak içinde çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.N.T. idaresindeki 22 HD 867 plakalı otomobil ile E.C'nin kullandığı 22 ED 032 plakalı otomobil, İlhami Ertem Caddesi Değirmenli Kavşak'ta çarpıştı.İhbar üz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi

Edirne'de iki otomobilin kavşak içinde çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

N.T. idaresindeki 22 HD 867 plakalı otomobil ile E.C'nin kullandığı 22 ED 032 plakalı otomobil, İlhami Ertem Caddesi Değirmenli Kavşak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki bir kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlgili Haberler

“İkinci evim” dediği kütüphanede 62 yıldır kitap okuyor haberi
Yerel
31 Mart 2025, 11:40

“İkinci evim” dediği kütüphanede 62 yıldır kitap okuyor haberi

Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayramlaştı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 11:40

Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayramlaştı haberi

KKTC, Edirne’nin kadın güreşindeki deneyiminden yararlanacak haberi
Yerel
31 Mart 2025, 11:30

KKTC, Edirne’nin kadın güreşindeki deneyiminden yararlanacak haberi

Tekirdağ Valisi Soytürk’ten güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti haberi
Yerel
31 Mart 2025, 10:54

Tekirdağ Valisi Soytürk’ten güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti haberi

Tekirdağ’da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi haberi
Yerel
31 Mart 2025, 10:50

Tekirdağ’da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi haberi

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti haberi
Yerel
31 Mart 2025, 10:20

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti haberi

Kırklareli Valisi Turan, down sendromlu Ceyda’yı evinde ziyaret etti haberi Kırklareli Valisi Turan, down sendromlu Ceyda’yı evinde ziyaret etti haberi Bilecik Valisi Aygöl, bayramda görevli kamu personellerini ziyaret etti haberi Bilecik Valisi Aygöl, bayramda görevli kamu personellerini ziyaret etti haberi