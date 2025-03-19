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Edirne’de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Bursa’da temaslarda bulundu haberi
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Tekirdağ’da farkındalık maçı yaptı haberi
“Çok İş Var Yapacak” ve “Ay Işığıyla Dans” sergileri yarın Pera Müzesi’nde açılacak haberi
Bursa’da öğrenciler “Ufkun Ötesinde” belgeselini izledi haberi
Sakarya’da “İstanbul Mushafı” sergisi açıldı haberi
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Edirne’de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.A.B. idaresindeki 20 V 8842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Edirne-Lalapaşa kara yolu kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.H...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

Edirne'de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.B. idaresindeki 20 V 8842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Edirne-Lalapaşa kara yolu kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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