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Edirne’de kar yağışı etkili oluyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle ka...