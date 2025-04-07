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Edirne’de kar yağışı etkili oluyor haberi

EDİRNE (AA) - Edirne kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle ka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de kar yağışı etkili oluyor haberi

Edirne kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü.

Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

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