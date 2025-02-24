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Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da olduğu 10 kişiye gözaltı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir köyün arazisinin satışıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski muhtar ve azaların da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 2015 yılında merkeze bağlı bir köyün tüzel kişiliğine ait yakl...