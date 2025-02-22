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Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Edirne Emniyet Müdürlüğü Hır...