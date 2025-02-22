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İstanbul merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı haberi
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir bazı ilçelere ziyarette bulundu haberi
Tekirdağ’da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi haberi
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ’ın coğrafi konumu, ulaşım ağı ve sanayisi göç hızını artırıyor haberi
Nilüfer Belediyespor, Galatasaray’ı yenip Sultanlar Ligi’ne tutunmak istiyor haberi
Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi
Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
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Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.Edirne Emniyet Müdürlüğü Hır...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı haberi

Edirne'de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saraçlar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda, sahte altın bozdurmaya çalışanların olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, şüpheliler fiziki ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından takip edildi.

Takip sonucu Y.T, B.T. ve M.E. kiralık araç içerisinde yakalandı.

Zanlıların üzerinde ve araçtaki aramada, sahte 1 gramlık 24 altın ile sahte altın satışından elde edildiği değerlendirilen 52 bin 445 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Edirne Adliyesine sevk edildi.

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