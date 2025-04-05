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Edirne’de lise öğrencisi kız okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu haberi

- Cinayeti işlediği iddiasıyla 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de lise öğrencisi kız okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu haberi

Edirne'de lise öğrencisi kız okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Çavuşbey Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde genç kızın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde G.C'nin (15) öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kızın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

G.C'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

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