Edirne’de Nesli Tükenme Tehlikesindeki “Edirne Sümbülü”nü Koruma Çalışmaları Sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesi ekipleriyle birlikte Edirne Sümbülü bitkisinin yayılış gösterdiği alanları kontrol etti.
Ekipler, Türkiye’de sadece Trakya’da yetişen türün kaçakçılığını önlemek amacıyla bulunduğu bölgeleri kontrol ederek fotoğrafladı.
Edirne Sümbülü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 2018’de hazırlanan eylem planı kapsamında koruma ve izleme altında bulunuyor.
İlgili Haberler
Edirne’de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bilecik’te Emniyet Ekipleri KGYS ve Dronla Trafik Denetimi Yaptı
Tekirdağ’da Küçük Teknelerin Tuttuğu Balıklar Tezgahları Süslüyor
Barma Yaylası Mavi Yıldızlarla Süslendi
Sakarya’da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü
Evreşe’de Yağmur ve Şükür Duası Etkinliği Yapıldı