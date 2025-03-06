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Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi
Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi
Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi
Ayvalık’ta Nikita Çayı ıslah ediliyor haberi
Kimya sektöründen şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat haberi
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Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladıGençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen program kapsamında ilkokul 3. sınıf öğrencileri, belirlenen test ve ölçümlerde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi

Edirne'de, “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı” başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen program kapsamında ilkokul 3. sınıf öğrencileri, belirlenen test ve ölçümlerden geçerek spora yatkınlıkları değerlendirilip, gelecekte başarılı olabilecekleri branşlara yönlendiriliyor.

İlk etapta merkez ilçede gerçekleştirilen program, gelecek ay ilçelerde devam edecek.

Test ve ölçümler sonucunda başarılı olan öğrenciler, Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programına dahil edilecek. Yaklaşık bir yıl sürecek bu süreçte çocuklara kapsamlı spor eğitimi verilecek.

Program sonunda tekrar test ve ölçümler yapılarak öğrencilerin en uygun spor branşlarına yönlendirilmesi sağlanacak.

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