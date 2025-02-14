Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi

Edirne'nin Enez ilçesinde Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları aslına uygun onarılıyor.

Kaymakamlık koordinesinde Has Yunus Bey Türbesi ile Eski Türk Mezarlığı'nda çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında türbenin iç kısmının onarımı, aydınlatma, çevre düzeni ve temizliği ile Osmanlı dönemi mezarların bakımı yapıldı.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal da çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Enez Kazıları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Kurap ile Enez Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bayram Nanta da Tutal'a eşlik etti.