HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de otomobilin yaya geçidinde yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Edirne’de otomobilin yaya geçidinde yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.T.Ö. idaresindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde 3 kişiye çarptı.İhbar üzerine ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de otomobilin yaya geçidinde yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

T.Ö. idaresindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde 3 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü T.Ö, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlgili Haberler

Mudanya’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 09:14

Mudanya’da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Bilecik’te Filistin için camilerde dua edildi haberi
Yerel
25 Mart 2025, 09:04

Bilecik’te Filistin için camilerde dua edildi haberi

Gelibolu Kaymakamı Abacı şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 09:04

Gelibolu Kaymakamı Abacı şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı haberi

Saraçhane’de izinsiz gösteri yaparak polise saldıran gruba müdahale edildi haberi
Yerel
25 Mart 2025, 03:10

Saraçhane’de izinsiz gösteri yaparak polise saldıran gruba müdahale edildi haberi

DP Genel Başkanı Uysal, Sakarya’da iftar programına katıldı haberi
Yerel
24 Mart 2025, 23:54

DP Genel Başkanı Uysal, Sakarya’da iftar programına katıldı haberi

CHP Genel Başkanı Özel, “İBB Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı”nda konuştu: haberi
Yerel
24 Mart 2025, 22:40

CHP Genel Başkanı Özel, “İBB Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı”nda konuştu: haberi

Espressolab’ın kaç şubesi var? Espressolab’ın sahibi kim? Espressolab’ın kaç şubesi var? Espressolab’ın sahibi kim? Demet Akalın’ın annesinden korkutan haber Demet Akalın’ın annesinden korkutan haber