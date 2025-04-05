HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de “Pehlivan Yetiştirme Projesi” başlatılacak haberi

Edirne’de “Pehlivan Yetiştirme Projesi” başlatılacak haberi

EDİRNE (AA) - Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Edirne'de pehlivan sayısını artırmak amacıyla "Pehlivan Yetiştirme Projesi" başlatılacağını söyledi.Cankaloğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel Türk sporlarını desteklemek içi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de “Pehlivan Yetiştirme Projesi” başlatılacak haberi

Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, Edirne'de pehlivan sayısını artırmak amacıyla “Pehlivan Yetiştirme Projesi” başlatılacağını söyledi.

Cankaloğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel Türk sporlarını desteklemek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapan Edirne'nin pehlivan yetiştirme konusunda öncü olması gerektiğini belirten Cankaloğlu, bu amaçla geniş kapsamlı bir proje hayata geçirileceğini dile getirdi.

Projeye göre Yesevi Hareketi, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde okullardaki tarama testleriyle yetenekli sporcuların tespit edileceğini anlatan Cankaloğlu, şunları kaydetti:

“Seçilen gençler, özel bir eğitim programı çerçevesinde profesyonel güreşçiler olarak yetiştirilecek. Bu girişim yalnızca Edirne'ye değil, Türk güreşine de büyük katkı sağlayacak. Hedefimiz altın kemer yarışına çok sayıda Edirneli güreşçiyi çıkarmak ve bu alanda şehrimizi yeniden zirveye taşımak. Hem gençlere yeni fırsatlar sunmayı hem de tarihi Kırkpınar'a yeni yıldızlar kazandırmayı hedefliyoruz.”

İlgili Haberler

Sağlıklı yaşamın ilk adımı sorunsuz dişlerden geçiyor haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:14

Sağlıklı yaşamın ilk adımı sorunsuz dişlerden geçiyor haberi

GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:10

GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi

“Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:04

“Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi

Doç. Dr. Işıl İlknur Sert, üreten kütüphanelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:00

Doç. Dr. Işıl İlknur Sert, üreten kütüphanelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: haberi

Tekirdağlı Bahattin amca kitap sevgisiyle çevresine örnek oluyor haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 11:50

Tekirdağlı Bahattin amca kitap sevgisiyle çevresine örnek oluyor haberi

Ahşabı yakarak sanata dönüştüren Feray Çekver, sergi açma hayaline ulaşmak istiyor: haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 11:34

Ahşabı yakarak sanata dönüştüren Feray Çekver, sergi açma hayaline ulaşmak istiyor: haberi

Türkiye’nin en kalabalık avukat kadrosu İstanbul’da haberi Türkiye’nin en kalabalık avukat kadrosu İstanbul’da haberi Tekirdağ’da leylekler 10 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor haberi Tekirdağ’da leylekler 10 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor haberi