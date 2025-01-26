Edirne’de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı haberi

EDİRNE (AA) – Edirne’de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı'nda 11 ekip ve 25 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.
Ekipler uygulama kapsamında 211 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, 75 araç kontrol etti.
Denetimde 8 araç ve sürücüsüne eksikleri nedeniyle idari para cezası uygulandı, 1 alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, 1 araç trafikten men edildi.
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