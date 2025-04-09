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Edirne’de Polis Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Polis Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.İl Emniyet Müdürlüğünce hafta kapsamında polis memurlarının katılımıyla voleybol, futbol, masa tenisi, bowling ve atış turnuvaları düzenlendi.Öte...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de Polis Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi haberi

Edirne'de Polis Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce hafta kapsamında polis memurlarının katılımıyla voleybol, futbol, masa tenisi, bowling ve atış turnuvaları düzenlendi.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Polis ve Ben” konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışması yapıldı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümünü gururla, şanla, şerefle kutladıklarını söyledi.

Türk milletine hizmet etmenin, benzersiz bir değer olduğunu belirten Karaburun, “Bizim tek amacımız milletimizin gönlünde bir yer tutabilmek. Edirneli hemşerilerimiz de bu konuda bize destek oldular, ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize destek olan yanımızda olan tüm kurumlarımıza da ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Karaburun, yarışma ve turnuvalarda dereceye girenleri tebrik etti.

Resim kategorisinde 75.Yıl İlkokulu öğrencisi Aliyar Arvas, şiir kategorisinde Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Oratokulu öğrencisi Cihangir Pekşen ve kompozisyon kategorisinde Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencisi Eflin Nida Uzel birinci oldu.

Konuşmanın ardından dereceye girenlere ödülleri Karaburun, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve emniyet müdür yardımcıları tarafından verildi

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