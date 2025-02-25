SON DAKİKA
Setur Marinaları, Bosphorus Boat Show’da deniz tutkunlarıyla buluştu haberi
Migros, 37. Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı haberi
Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı haberi
Bilecik’te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu haberi
Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi
Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı haberi
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” oyunuyla İstanbul’da haberi
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa’da basın toplantısı düzenledi: haberi
Edirne’nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek haberi
Setur Marinaları, Bosphorus Boat Show’da deniz tutkunlarıyla buluştu haberi
Migros, 37. Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı haberi
Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı haberi
Bilecik’te alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı markette hasar oluştu haberi
Esenyurt’ta “Engelsiz İstihdam Fuarı” düzenlendi haberi
Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı haberi
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” oyunuyla İstanbul’da haberi
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa’da basın toplantısı düzenledi: haberi
Edirne’nin köylerinde GES ile sulamadaki enerji maliyeti düşürülecek haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi

Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı.Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi'ndeki şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.Ekipler, işletmelerde raf ve kasa fiyatlarını k...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi

Edirne'de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi'ndeki şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

Şubat ayında il genelinde 71 iş yerinde yapılan denetimde 939 ürünün incelendiği, bu ürünlerden 518'iyle ilgili idari işlem yapıldığı belirtildi.

Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği öğrenildi.

İlgili Haberler

Tekirdağ’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 12:44

Tekirdağ’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı haberi

Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 12:27

Bilecik Valisi Aygöl, lise öğrencileriyle bir araya geldi haberi

Ürettikleri çeltik makinelerini 25 ülkeye ihraç ediyorlar haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 12:02

Ürettikleri çeltik makinelerini 25 ülkeye ihraç ediyorlar haberi

Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 11:40

Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı haberi

Balıkçı Adem Yılmaz, dostu “Yaren” leyleğin yolunu gözlüyor haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 11:36

Balıkçı Adem Yılmaz, dostu “Yaren” leyleğin yolunu gözlüyor haberi

İstanbul’daki camiler mahyalarla süsleniyor haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 11:34

İstanbul’daki camiler mahyalarla süsleniyor haberi

Kocaeli’de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi haberi Kocaeli’de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi haberi Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi