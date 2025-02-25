Edirne’de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı haberi

Edirne'de ramazan ayı öncesi şarküterilerde fiyat denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi'ndeki şarküterilerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

Şubat ayında il genelinde 71 iş yerinde yapılan denetimde 939 ürünün incelendiği, bu ürünlerden 518'iyle ilgili idari işlem yapıldığı belirtildi.

Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği öğrenildi.